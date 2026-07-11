Правоохранители допустили, что водитель автобуса, перевернувшегося в РТ, мог уснуть за рулем
По последним данным, девять пассажиров находятся в больницах после ДТП
В правоохранительных органах Татарстана допустили, что водитель автобуса, который съехал в кювет, вероятно, мог уснуть за рулем. Об этом сообщил один из сотрудников, чьи слова цитирует приводитРИА «Новости».
Междугородний автобус, направлявшийся из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино — Нурлат. В автобусе находились 46 человек, в том числе двое детей. 15 пассажиров обратились за медицинской помощью, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
В связи с происшествием возбудили уголовное дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
По последним данным, девять пассажиров находятся в больницах после ДТП с автобусом в Татарстане.
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