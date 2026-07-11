Правоохранители допустили, что водитель автобуса, перевернувшегося в РТ, мог уснуть за рулем

По последним данным, девять пассажиров находятся в больницах после ДТП

Фото: Динар Фатыхов

В правоохранительных органах Татарстана допустили, что водитель автобуса, который съехал в кювет, вероятно, мог уснуть за рулем. Об этом сообщил один из сотрудников, чьи слова цитирует приводитРИА «Новости».



Междугородний автобус, направлявшийся из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино — Нурлат. В автобусе находились 46 человек, в том числе двое детей. 15 пассажиров обратились за медицинской помощью, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В связи с происшествием возбудили уголовное дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По последним данным, девять пассажиров находятся в больницах после ДТП с автобусом в Татарстане.

Никита Егоров