Челнинский суд вынес приговор «решалам» проблем «РенБизнесАвто»

Горсуд Набережных Челнов вынес приговор Иреку Маннанову, который хотел за взятку в 100 млн рублей помочь в закрытии уголовного дела о нелегальных «КАМАЗах», проданных в Кировской области челнинской компанией «РенБизнесАвто». Его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 4 годам лишения свободы условно.

Еще четверых фигурантов дела признали виновными в покушении на дачу взятки и приговорили к 5 годам лишения свободы условно.

Подробнее о деле читайте в материале «Реального времени».