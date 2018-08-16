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Челнинский суд вынес приговор «решалам» проблем «РенБизнесАвто»

10:52, 16.08.2018 1

Горсуд Набережных Челнов вынес приговор Иреку Маннанову, который хотел за взятку в 100 млн рублей помочь в закрытии уголовного дела о нелегальных «КАМАЗах», проданных в Кировской области челнинской компанией «РенБизнесАвто». Его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 4 годам лишения свободы условно.

Еще четверых фигурантов дела признали виновными в покушении на дачу взятки и приговорили к 5 годам лишения свободы условно.

Подробнее о деле читайте в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:58
    это как так а???? за мешок картошки 5 лет, а за 100 млн. условно. Я обожаю это правовое государство.
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