В Татарстане организаторов незаконной продажи кирпичного завода посадили за взятку

В Татарстане вынесли приговор по делу о попытке рейдерского захвата Дубъязского кирпичного завода в 2004 году.



Бывший судебный пристав Алексей Субулин организовал продажу задолжавшего по налогам предприятия троим знакомым бизнесменам менее чем за 1 млн рублей, передает «Коммерсант». При этом экс-пристав с подельником получил в качестве вознаграждения 1,1 млн рублей.

Отмечается, что покупатели не смогли оформить завод в собственность, а его владельцы обратились в прокуратуру. Осужденный скрывался от следствия 12 лет, его разыскали в Приморье.

Зубулин, признанный виновным получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, получил 6 лет и 5 месяцев колонии строгого режима. Соучастника Тимура Галеева приговорили за взяточничество к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима еще в 2005 году.