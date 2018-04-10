В Казани за взятки осужден полковник, с него взыскали 20 млн рублей в пользу Минобороны

Сегодня Казанский гарнизонный военный суд вынес приговор 47-летнему Александру Мельнику. Бывший замначальника Казанского танкового училища признан виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Дело Мельника рассматривал председатель суда Эдуард Сафонов, который наказал офицера 7,5 года колонии со штрафом 4,8 млн рублей (20-кратный размер взятки), а кроме того, лишил Мельника воинского звания полковника, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Кроме того, был удовлетворен гражданский иск Министерства обороны РФ на 20 млн 848 тысяч рублей — сумму ущерба от преступления.

По версии обвинения, с января 2015 года по июнь 2016 года Мельник, превышая свои полномочия, подписывал акты выполненных работ подрядчикам, которые по контракту должны были убирать территорию танкового полигона и училища, но выполняли лишь часть работы. За каждый подписанный документ замначальника училища получал по 15 тысяч рублей, общая сумма незаконных вознаграждений за полтора года составила 240 тысяч рублей.

Вину в превышении полномочий и получении взяток офицер не признал. Защита намерена оспорить приговор.