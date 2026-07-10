Власти Тукаевского района навестили пострадавших при атаке БПЛА

Глава района Камиль Назмиев и руководитель исполкома Линар Маняпов посетили раненых в больницах Казани и Набережных Челнов

Фото: Михаил Захаров

Руководители Тукаевского района РТ навестили пострадавших при атаке беспилотников на предприятия Нижнекамска. Два человека получили травмы средней степени тяжести, сообщает пресс-служба муниципалитета.

— Глава Тукаевского района Камиль Назмиев посетил одну из пострадавших, проходящую лечение в РКБ. По словам врачей, после операции ее состояние стабильное, она получает необходимую помощь, — говорится в сообщении.

Второго пострадавшего в Набережных Челнах навестил руководитель исполкома района Линар Маняпов.

Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил о массовой атаке БПЛА на город. В результате атаки получили повреждения предприятия, а в Тукаевском районе пострадал частный жилой дом.

Вадим Вахрушев