В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали 15 человек

Следком республики уже возбудил уголовное дело по факту происшествия

Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Татарстане пассажирский автобус с 46 пассажирами съехал в кювет. ДТП случилось в 01:25 мск 11 июля. В результате происшествия по состоянию на утро 15 человек обратились за медпомощью, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел на автодороге Кузайкино — Нурлат у села Ибраево Каргали в Черемшанском районе: автобус, следовавший по маршруту Самара — Набережные Челны, перевернулся. В салоне было два водителя, среди пассажиров — два ребенка. Пострадавших, в том числе детей, доставили в медсанчасть Альметьевска. Погибших нет. Предположительно, причина аварии — потеря управления водителем.

В ликвидации последствий ДТП задействованы 39 человек и 14 единиц техники, в том числе один воздушный транспорт. Следком Татарстана уже возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зафиксирован рост числа погибших в ДТП.

Никита Егоров