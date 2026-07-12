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Угроза атаки БПЛА на города Казань и Зеленодольск отменена

07:54, 12.07.2026

Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется

Угроза атаки БПЛА на города Казань и Зеленодольск отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим угрозы атаки БПЛА действовал с 06.59 мск до 07.50 мск. При этом режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется.

Напомним, этой ночью массированной атаке вражеских БПЛА подверглась Самарская область, о последствиях отчитался губернатор региона.

Зульфат Шафигуллин

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