Угроза атаки БПЛА на города Казань и Зеленодольск отменена
Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется
Угроза атаки БПЛА на города Казань и Зеленодольск отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Режим угрозы атаки БПЛА действовал с 06.59 мск до 07.50 мск. При этом режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана сохраняется.
Напомним, этой ночью массированной атаке вражеских БПЛА подверглась Самарская область, о последствиях отчитался губернатор региона.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».