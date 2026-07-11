В Татарстане поймали мужчину, опубликовавшего видео последствий атаки БПЛА
В последующем, после поступления негативных комментариев, публикация была им удалена
Полиция Татарстана задержала 33-летнего жителя Нижнекамска, опубликовавшего видео последствий атаки БПЛА на одно из промышленных предприятий района. Ролик он разместил в одном из общедоступных чатов в мессенджере, сообщила пресс-служба МВД по республике.
Задержанный пояснил, что в тот момент находился на территории организации. Увидев произошедшее, он снял видео и выложил его в интернет-сообщество. В последующем, после поступления негативных комментариев, публикация была им удалена.
Действия мужчины являются нарушением указа раиса Татарстана от 20 августа 2025 года №695, который устанавливает запрет на публикацию и распространение в СМИ, в интернете, в том числе соцсетях, информации, связанной с деятельностью беспилотных воздушных судов.
В настоящее время в отношении гражданина вынесено прокурорское предупреждение в виде предостережения о недопустимости нарушения законодательства.
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