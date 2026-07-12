В Самарской области БПЛА атаковали дома и предприятие, есть погибший
Губернатор региона сообщил о последствиях массированной атаки
В Самарской области БПЛА атаковали дома и предприятия, есть погибший. О последствиях массированной вражеской атаки сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
— Уважаемые жители Самарской области. Сегодня ранним утром террористический украинский режим средствами БПЛА атаковал наш регион, — написал Федорищев в соцсетях.
По его словам, зафиксированы повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий области.
В результате атаки БПЛА погиб один мужчина, еще трое пострадали, в том числе ребенок.
Напоминаем, в Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА.
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