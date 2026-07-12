В Самарской области БПЛА атаковали дома и предприятие, есть погибший

Губернатор региона сообщил о последствиях массированной атаки

В Самарской области БПЛА атаковали дома и предприятия, есть погибший. О последствиях массированной вражеской атаки сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

— Уважаемые жители Самарской области. Сегодня ранним утром террористический украинский режим средствами БПЛА атаковал наш регион, — написал Федорищев в соцсетях.

По его словам, зафиксированы повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий области.

В результате атаки БПЛА погиб один мужчина, еще трое пострадали, в том числе ребенок.

Напоминаем, в Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА.

Зульфат Шафигуллин