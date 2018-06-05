«Это шедевр в духе 37 года!» — диагноз защиты по «делу юристов» исполкома Казани

Как прокуратура требовала посадок за хищение 74,5 млн рублей, адвокаты — оправдательный приговор, а потерпевшая мэрия держала нейтралитет

Фото: Ирина Плотникова

Костерили досудебщика, вспоминали избежавшую допроса судью Вахитовского райсуда и получателя «бонусов» из департамента казначейства в понедельник в Кировском райсуде Казани. Скандальное дело юристов-авантюристов исполкома дошло до судебных прений, в которых прокуратура просила отправить всех подсудимых в колонию общего режима. Самый большой срок предложила назначить предполагаемому организатору хищений Алексею Рыбушкину, который в это время, сидя в «клетке», решал кроссворды. Детали — в репортаже «Реального времени»

Фальсификации и злоупотребления остались за бортом



Судебные прения по делу о хищениях в исполкоме Казани стартовали еще 15 мая, однако речь гособвинителя растянулась на три заседания. В финале зампрокурора Кировского района Казани Светлана Белова дала понять — ни один из тройки подсудимых исправиться без отрыва от общества не способен. Несмотря на смягчающие обстоятельства — малолетних детей, престарелых родителей и личные проблемы со здоровьем.

Отметим, на старте дела юристам исполкома вменяли также фальсификацию доказательств в гражданском суде и злоупотребление должностными полномочиями, однако к финишу по этим статьям истекли сроки давности. В деле остались лишь 10 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с общим ущербом 74,5 млн рублей. По версии обвинения, участники преступной группы фабриковали липовые договоры с исполкомом времен тысячелетия Казани, а затем через подставных лиц взыскивали с родного муниципалитета несуществующие долги и сами себе проигрывали эти гражданские дела в Вахитовском райсуде Казани и Арбитражном суде РТ.

Гособвинение считает, что первый замначальника правового управления исполкома Казани и сын депутата Госсовета РТ Алексей Рыбушкин причастен ко всем 10 хищениям, как и уже наказанный 5 годами условно Юлдуз Гарипов — экс-начальник юротдела финуправления исполкома, который ранее заключил досудебное соглашение. Для Рыбушкина гособвинитель попросила 8 с половиной лет колонии общего режима со штрафом в 4 млн рублей.

Судебные прения по делу о хищениях в исполкоме Казани стартовали еще 15 мая, однако речь гособвинителя растянулась на три заседания. Фото Ирины Плотниковой



Еще двух подсудимых Светлана Белова вчера просила признать виновными по четырем эпизодам хищений и наказать одинаково — 5 с половиной лет колонии общего режима со штрафами в 2 млн рублей каждому. А кроме того — лишить всю тройку права занимать руководящие должности на государственной либо муниципальной службе в течение 3 лет. В срок наказания обвинитель просила зачесть время несвободы: Рыбушкин был задержан 10 мая 2016 года и до сих пор под арестом, Ляпахин — 4 июля 2016 года, сейчас под домашним арестом, Мухутдинов был задержан 7 апреля 2016-го, до 25 мая того года находился в СИЗО, позже был переведен под домашний арест, сейчас под подпиской. По данным защиты, ни один из обвиняемых пока из исполкома не уволен.

Вывод прокуратуры — преступления совершались в составе созданной Рыбушкиным организованной группы, которую отличало четкое распределение ролей, слаженность и конспирация. Причем ущерб до настоящего времени не возмещен.

«Бонусы» для чиновника из казначейства

Гособвинитель вчера детально цитировала доказательства обвинения по финальным эпизодам. Она утверждала, что по липовым документам с шапкой ООО «Фирма «Глосса» исполком по решению Вахитовского райсуда в 2014 году лишился 8 млн 475 тысяч рублей, из которых 3 млн рублей — неустойка по договору. При этом спустя 3 года, на следствии, директор ООО сообщал — такого договора не было, подписи поддельные, работы по изготовлению адресных табличек компания никогда не выполняла. Представителем истца, которому «Глосса» якобы уступила право требования, в 2014-м выступал некий Бакиров. Интересы ответчика-исполкома тогда представлял начальник юротдела финуправления исполкома Казани Юлдуз Гарипов, который подтвердил и заключение договора, и несуществующий долг.

Сам Бакиров, цитировала показания гособвинитель, признался: получил за помощь в предоставлении своих паспортных данных по просьбе знакомого Альберта Мухутдинова 5 тыс. рублей. А вот взысканное по тому суду получал уже двоюродный брат Гарипова и еще один юрист исполкома Казани — Рахматуллин. По данным обвинения, на процессе он рассказал, как по просьбе Юлдуза оформлял доверенность на получение исполнительного листа в суде, как открывал счет в банке, ездил за деньгами с Альбертом и снимал все 8 млн рублей, а потом эти деньги у здания исполкома забирал Юлдуз. Участие Рахматуллина было оплачено 30 тыс. рублей, деньги передал Мухутдинов.

Сослалась зампрокурора Белова и на показания свидетеля Алексея Миронова (подозревавшийся во взятках экс-начальник юридического отдела территориального отделения Департамента казначейства Минфина РТ, — прим. ред.): «С 2011 по 2014 годы по звонкам от Рыбушкина с обещанием бонусов поступали заявки на оплату по исполнительным листам по искам Рахматуллина, Аюпова, Латипова, Каримова, Шаесламова, Садыкова, Каримова, Бакирова. Денежные средства перечислялись представителю истца. После чего ему [Миронову] передавались бонусы». Речь о денежных средствах в конвертах, уточнила гособвинитель.

Стержневыми в деле стали показания досудебщика Гарипова, который заявлял, что по предложению Рыбушкина лично изготавливал фиктивные документы и собственноручно ставил на них подписи, просил Мухутдинова найти доверенных людей, а после получения денег передавал их Рыбушкину. «Через день или несколько Алексей передал ему [Гарипову] 200 тыс. рублей, еще 130 тыс. для Альберта. Он их передал и сказал, что 20 тысяч необходимо будет передать Бакирову», — цитировала Белова показания первого из осужденных юристов.



Стержневыми в деле стали показания досудебщика Гарипова



Также, по данным обвинения, одним из доверенных получателей средств был не подозревавший об участии в афере брат жены Мухутдинова, а на жестких дисках в рабочих кабинетах Гарипова и Мухутдинова была найдена часть фальсифицированных документов по искам к исполкому.

Исполком не торопится требовать деньги назад

Главный обвиняемый прокурора в прениях почти не слушал. Сидя в «клетке», он с увлечением решал кроссворды в газете. Прекратил, лишь когда дошло до оглашения сроков. Слова про 8,5 года встретил без эмоций. Как выяснилось в финале заседания, выступать в понедельник Алексей Рыбушкин и не планировал. Недавно он вновь сменил адвоката — Евгения Зверева на Валерия Кошкина — и новый защитник попросил у суда время для подготовки к прениям вместе с клиентом. Отметим, на старте Рыбушкина-младшего защищали Павел Мазуренко и коллега его отца с юрфака КФУ профессор Надежда Муратова.

Интересы потерпевшего исполкома Казани на процессе с первого дня представляла Лилия Каяшова. В прениях она формулировала позицию своего работодателя крайне осторожно, по сути, уклонившись от высказывания позиции потерпевшего по обвинению. «Настоящее судебное разбирательство является крайне сложным для исполкома. Является единичным и резонансным случаем», — подчеркнула Каяшова. По ее словам, все подсудимые на протяжении нескольких лет «профессионально и на должном уровне исполняли свои служебные обязанности», что подтверждается положительными характеристиками.

— Вместе с тем исполком полностью доверяет суду. И в случае доказанности события преступления и виновности, просит назначить подсудимым наказание с учетом всех обстоятельств уголовного дела, — продолжила представитель, добавив, что в случае обвинительного приговора, исполком ждет «конкретный размер установленного ущерба» от противоправных действий.

— Вы просите взыскать? — уточнил судья Ринат Камалов.

— Нет. Мы ждем постановление конкретного ущерба. От этого будут зависеть дальнейшие действия исполнительного комитета.

Исполком полностью доверяет суду и ждет «конкретный размер установленного ущерба» от противоправных действий. Фото Романа Хасаева



Отметим, что ранее в счет погашения ущерба следствие наложило арест на автомобиль Land Rover Freelander и сельхозучасток в 500 «квадратов» Рыбушкина, ВАЗ-21140 Мухутдинова, а также земельный участок в Осиново 922 кв. м и жилой дом 95 кв. м Гарипова.

А вот уплывшие со счетов исполкома миллионы обнаружены не были.

Адвокат о следователе: «Она написала сказку»

«Мой подзащитный должен быть оправдан», — так завершил свою получасовую речь адвокат Андрей Петров, договорной защитник Ляпахина. А начал он с того, что до знакомства с материалами дела намеревался просить суд о снисхождении, апеллируя в том числе к тому, что Гарипов за 10 эпизодов получил условный срок, а роль Ляпахина, несомненно, меньше. Далее адвокат назвал такую гипотетическую позицию в корне ошибочной, заявив, что не будет «предлагать суду осудить человека, вина которого не только не доказана органами предварительного следствия, но вообще отсутствует».

— В данном случае следователь действует по принципу: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Она написала такую сказку, сочинив обвинение, и предложила суду возможность устанавливать доказательства своей выдумки, — заявил Петров, а дальше обратился к прокурору. — Вы пытались сделать невозможное — доказать то, чего не было… И понимая, что невозможное доказать невозможно, осознавали свою невозможность отказаться от обвинения… Таковы реалии, теперь участвующие в суде прокуроры лишены такой возможности.

Так, адвокат заявил, что утверждение прокурора по первому эпизоду: «Ляпахин вместе с Рыбушкиным сфабриковал и представил в суд иск», — опровергается показаниями досудебщика. Гарипов еще на предварительном следствии утверждал: сам изготовил исковое и подал его в суд. Поддерживать позицию исполкома по иску начальство поручило Ляпахину. Защита настаивает: он не знал о фальсификации документов, и «Гарипов ни на одном допросе не говорит, что сообщал Ляпахину об этом» либо слышал его разговор на эту тему с Рыбушкиным.

Петров особо акцентировал внимание суда, что как представитель ответчика Ляпахин иски к исполкому не поддерживал, а в одном случае даже просил назначить экспертизу: «Довольно нелогичная позиция для члена ОПГ — он сам просит проверить на подлинность документы, представленные этой самой преступной группой. Почему-то Гарипов никогда не просит суд об экспертной проверке». Также защитник отметил: «В судебном заседании должна была быть допрошена судья Зыбунова, которая опять же, по показаниям Гарипова, якобы была в курсе и получала деньги за вынесение нужного решения. Правда, опять же Гарипов слышал об этом от Рыбушкина. А сам свидетелем сговора либо получения денег не был...» «Почему эти заявления Гарипова не проверены следствием? — задается вопросом Петров, и тут же отвечает: — Данные показания Гарипова само следствие посчитало настоящим бредом, а следовательно, само же и опровергло сговор Ляпахина с судьей...»

Защита настаивает — Ляпахин не знал о фальсификации документов



В общем, со слов защитника, во всем верить Гарипову нельзя. Причастность же Ляпахина к преступлениям, по мнению Петрова, выстроена на одном факте — привлечении его родственника Закирова в качестве доверенного лица, через которое получались и передавались деньги. Закиров участвовал в нескольких заседаниях, причем в двух из них в качестве его доверенных лиц выступали Рузанов (зять Рыбушкина-старшего, свидетель по делу, — прим. ред.) и Рахматуллин. «В этих эпизодах Ляпахина обвиняли только на основании того, что он направил в суд копию доверенности на представление интересов исполкома и ходатайство с просьбой об отказе в удовлетворении иска, а лично участвуя в заседании по иску агентства «Арт-дизайн», просил в иске отказать. «Просто безгранична фантазия следователя, который принимал участие в составлении обвинительного заключения — это шедевр в духе 37 года!» — возмутился адвокат.

По версии защиты, Ляпахин лишь один раз привлекал родственника Закирова: якобы Рыбушкин сказал, что договор об услугах исполкому заключался с родственниками Гарипова и будет неэтично, если в суде они займут противоположные позиции — для этого нужен был посторонний человек. «Не зная и даже не догадываясь, что договора подложные, Ляпахин попросил своего родственника участвовать в судебном заседании, свел его с Гариповым, который занимался оформлением доверенности, а получив деньги от Закирова — передал Рыбушкину, полагая, что тот в свою очередь передаст их Гарипову… За оказанную помощь Рыбушкин передал ему для Закирова 30 тысяч рублей», — сообщил адвокат подсудимого.

К слову, Закиров, Рахматуллин и прочие помощники-получатели вознаграждений под суд не пошли — следствие не установило факт того, что они знали о подложности доказательств как способе хищения. Но и Ляпахин об этом не знал, так почему же он не свидетель? Только потому, что является сотрудником исполкома, убеждал суд Андрей Петров. С его слов, силовикам нужно было разоблачение организованной группы: «Тут и резонанс другой, и поощрения другие».

Загадка для прокурора

Назначенный судом защитник Мухутдинова Аниса Алешина выступала чуть короче коллеги. Но также просила о полном оправдании. Она объясняла, что Гарипов просил Мухутдинова найти проверенного человека для участия в судах по доверенности: «Эта просьба никакого подозрения в нечистоплотности действий не вызывала, поскольку имела форму дружеской помощи». Дальше Алешина остановилась на показаниях подзащитного:

— Со слов Мухутдинова в суде — его использовали втемную. Краеугольным камнем этого дела является фраза Гарипова: «Вначале я Мухутдинову ничего не говорил. Потом я ему примерно объяснил». Вот это слово «потом» расшифровывается только показаниями Мухутдинова, который говорит: Гарипов сказал, но когда уже все действия были проведены, и сотрудники ФСБ в администрацию Казани стали делать запросы… То есть, что там было нечисто, он узнал постфактум.

«Со слов Мухутдинова в суде — его использовали втемную», — заявила защитник

Дальше адвокат Алешина заявила, что когда доверители боятся получать большие суммы в банке, а охрану им никто не обеспечивает, ни о какой организованности не может идти речи: «Признаки соблюдения мер конспирации не выдерживают критики, конспирации не было никакой — спокойно приходили, оставляли в кабинете у Гарипова пакеты с деньгами… Вся деятельность «орггруппы» была пущена на самотек...» Также она отметила, что сам Рыбушкин в суде заявлял, что никаких преступных указаний Мухутдинову не давал, о схеме хищения с ним не разговаривал. Сам факт получения средств «за потраченные время время и бензин», как выразилась Алешина, не образует состав преступления и «не идет ни в какое сравнение с теми средствами, что получил очень уважаемый свидетель Миронов» (экс-подозреваемый сотрудник казначейства). «Однако Миронов остается свидетелем, — добавила адвокат. — Это загадка, которую прокурор не отгадал»

Напомним, при направлении дела в суд в Следкоме поясняли: дело в отношении Миронова прекращено по нереабилитирующим основаниям, за сроком давности.

Ожидается, что на следующем заседании в прениях выступят сами подсудимые.