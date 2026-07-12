Межзвездной комете 7 миллиардов лет, медведи нападают на молчунов, запах шоколада придает сил

Интересные новости науки за неделю

Фото: Реальное время

Малайзийские ученые выяснили, что запах шоколада увеличивает выносливость на тренировке. Исследование Лондонского университета королевы Марии и научного центра L’Oreal опровергло классическую теорию роста волос. Межзвездная комета 3I/ATLAS оказалась чуть ли не вдвое старше Солнца — ей уже около семи миллиардов лет. Канадские биологи обнаружили, что чем шумнее себя вести в лесу, тем меньше шансов стать объектом нападения медведя или оленя. В России запатентовали «онкокалькулятор» для лечения рака молочной железы. Научные новости этой недели — в обзоре «Реального времени».

Запах шоколада увеличил выносливость на тренировке

Ученые из университета Малайя (Малайзия) обнаружили забавный эффект: если перед тренировкой спортсмену давать вдыхать запах темного шоколада, то он сделает больше повторений силовых упражнений. Этот эффект объясняется упреждающей реакцией организма на запах еды. Такой аромат мозг считывает как сигнал к тому, что сейчас в организм попадет изрядная порция калорий, и тело заранее начинает чувствовать некоторую сытость. А еще разрешает мышцам дольше работать. Запахи пищи (в частности, аромат темного шоколада) обрабатываются в мозговых центрах голода и эмоций. И еще в 2010 году ученые из Нидерландов доказали, что чувство голода снижается, если просто понюхать темный шоколад. Есть его для этого необязательно.

Теперь исследователи из Малайзии проверили, как это сказывается на выполнении физических упражнений. В эксперименте участвовали 23 молодых мужчины, которые регулярно ходят в зал на силовые тренировки. Им предстояло 30 секунд вдыхать из флакона запах, потом оценить уровень своего чувства голода, а потом 10 раз повторять силовое упражнение на ноги. И так, пока мышцы не откажутся работать. Экспериментаторы считали общее количество повторений, которые удастся сделать.

Запах темного шоколада увеличил число повторений на 18 по сравнению с контрольным флаконом (в котором была простая вода). Он резко увеличивал субъективное чувство сытости. Молочный шоколад сработал слабее — девять добавочных повторений.

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Волосы растут не так, как мы думали

Британские ученые поддерживают свою репутацию и опубликовали революционное исследование. Оказалось, человеческий волос растет не так, как считалось до сих пор. Ранее весь научный мир думал, что клетки в волосяной луковице делятся и «выползают вверх» как на конвейере: старые выталкиваются выше новыми, и таким образом нарастает волосяной стержень. Звучало, по крайней мере, очень логично.

Но ученые из Лондонского университета королевы Марии и научного центра L’Oreal решили буквально глазами посмотреть, как все происходит на самом деле. Они стали наблюдать за живыми человеческими фолликулами в лаборатории, а результат наблюдений отсматривали путем живой 3D-визуализации. Контент оказался неожиданным.

Оказывается, внешняя оболочка волосяной луковицы становится своеобразным «танцполом» для клеток. Они движутся вниз по сложной спиральной траектории, как закручивающаяся пружина. Такое винтовое движение создает тягу и генерирует силу натяжения. А она, в свою очередь, захватывает и вытягивает волос вверх.

А для проверки исследователи провели серию экспериментов. Сначала заблокировали деление клеток в волосяной луковице. По идее, если бы была верна старая теория, рост волос остановился бы. Но он продолжился прежними темпами. А вот точечная блокировка актина — белка, который обеспечивает движение и изменение формы клеток, — сразу же снизила скорость роста волос на 80%.

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Это открытие кажется забавным, но в будущем оно может стать базой для новых препаратов для лечения облысения и совершить настоящую революцию в тканевой инженерии и регенеративной медицине.

Гостья из Вселенной гораздо старше Солнца

Межзвездная комета 3I/ATLAS еще весной прошла ближайшую к Земле точку своей траектории, однако астрономы продолжают ее исследовать. Ведь это лишь третий в истории наблюдений объект, рожденный за пределами Солнечной системы. Межзвездные объекты — предмет огромного интереса земных ученых, потому что несут информацию о том, как устроены чужие миры.

До сих пор ученые уже успели узнать, что газовая оболочка залетной гостьи необыкновенно богата углекислым и угарным газами — это совсем не похоже на наши «родные» кометы из Солнечной системы, где соотношение этих веществ поскромнее. Значит, формировалась она в непривычных для нашей системы условиях.

И вот — новая публикация. Теперь в спектре кометы измерили соотношение изотопов углерода и азота. Для этого использовали спектрограф телескопа VLT (Очень Большой Телескоп). Это соотношение — химический «отпечаток пальца» той среды, в которой родилось это вещество. Оказалось, что в веществе межзвездной гостьи меньше тяжелых изотопов азота и углерода, чем в наших кометах.

Выходит, комета родилась во внешней части протопланетного диска вокруг старой звезды с низким содержанием тяжелых элементов. Это означает, что наша гостья — фрагмент очень древней планетной системы, которая сформировалась на заре жизни галактики, в условиях, очень отличающихся от наших.

Стало быть, возраст 3I/ATLAS чуть ли не вдвое превышает возраст Солнца: почтенной путешественнице уже около семи миллиардов лет.

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Чтобы вас не съели в лесу, надо громко разговаривать

Ученые из Йоркского университета (Канада) занялись действительно важным вопросом: они решили выяснить, в каких условиях дикий зверь в лесу скорее нападет на незадачливого туриста или грибника. Согласитесь, исследование особенно актуально в преддверии сезона тихой охоты, который вот-вот начнется?

Итак, канадские биологи изучили статистику нападений животных на человека в нацпарках Канады за 14 лет — с 2010 по 2023 год. Сосредоточились на пяти самых задиристых животных в канадских лесах: медведях гризли, черных медведях, койотах, оленях-вапити и чернохвостых оленях. А посетителей лесов разделили на несколько групп — от спортсменов-экстремальщиков до любителей поесть шашлык у палатки.

Результат в общем виде выглядит так: чем шумнее вы себя ведете, тем меньше у вас шансов стать обедом для медведя или боксерской грушей для оленя. Так что сплавы по лесным рекам, скалолазание или шествие по лесу с духовым оркестром — ситуация, в которой на вас, скорее всего, никто не нападет. По крайней мере, лишь 4% всех инцидентов за 14 лет были связаны с любителями шумного экстрима.

А вот тихие, добропорядочные любители хайкинга и скрытные бердвотчеры — в зоне повышенного риска. Четверть всех случаев нападений происходят именно с ними. Чаще всего в таких условиях люди встречались лицом к лицу с медведями (45% случаев — гризли, 43% — черные медведи). Ученые считают, что все дело в том, что медведи тоже нас боятся. Если вы тихо зашли на территорию, то хозяин вас просто не ждет. А встретив внезапно, видит в вас прямую угрозу. Медведь — существо незатейливое. Поэтому в случае угрозы не ждет милостей от природы и нападает первым.

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Интересна статистика по общему количеству инцидентов с животными среди всех групп отдыхающих. Здесь лидируют никакие не медведи, а воинственные олени-вапити. Причем они сами приходили в гости на турбазы. На них пришлось 62% среди всех зарегистрированных ЧП. Здесь в зоне риска собаковладельцы: много агрессивных нападений оленей случалось именно на них. Просто собаки похожи на волков — естественных врагов оленей в природной среде.

Что из этого следует? Да то, что бердвотчинг — занятие не для слабых духом. А если вы просто любите хайкинг в лесах Канады, то лучше с кем-нибудь разговаривайте, используйте свистки, включайте музыкальную колонку. Медведь услышит вас издалека, у него будет время психологически подготовиться и уйти подальше в лес.

В России запатентовали «онкокалькулятор» для лечения рака молочной железы

Лечение рака груди прямо зависит от того, каковы особенности опухоли. В зависимости от этого подбирается таргетная, гормональная, химиотерапия — разные виды рака отвечают на разные виды лечения. Поэтому индивидуальные особенности опухоли определяются по специальным маркерам: наличие рецепторов к эстрогену и прогестерону, уровень экспрессии белка HER2, индекс пролиферативной активности.

Но когда рак начинают лечить, опухоль может «переодеться» и сменить подтип. Такое случается у каждой пятой пациентки. Ученые из Тюменского медицинского университета разработали специальный «калькулятор», который позволяет заранее оценить риск таких изменений — еще до начала терапии. Врач, получив эти данные, сможет более эффективно спланировать лечение, а главное — будет релевантно оценивать результаты повторного исследования опухоли после операции.

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

«Калькулятор» представляет собой прогностическую модель, которая использует клинические и морфологические данные. Используются методы машинного обучения, которые подтвердили надежность закономерностей и точность прогноза.

