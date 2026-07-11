Девять пассажиров находятся в больницах после ДТП с автобусом в Татарстане

Двое пострадавших в тяжелом состоянии

Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

В Татарстане девять человек находятся в больнице после дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, двое пострадавших в тяжелом состоянии. Об этом сообщил представитель Минздрава республики, чьи слова приводит РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу междугородний автобус, осуществлявший рейс из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино — Нурлат в Черемшанском районе. В момент инцидента в автобусе находилось 46 пассажиров, в том числе двое детей.

Погибших в ДТП нет, но 15 человек обратились за медпомощью, среди которых трое оказались в тяжелом состоянии. По предварительной информации, происшествие произошло из-за того, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выезжал прокурор Черемшанского района Ильдар Султанов. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Контроль за ходом следствия осуществляет прокуратура района.

Никита Егоров