За день над Россией уничтожили 144 беспилотника ВСУ

БПЛА перехватили над десятью регионами и акваторией Черного моря

За период с 8:00 мск до 20:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотника над 10 регионами России и акваторией Черного моря. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.



БПЛА были зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма.

Пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове, возникший после сегодняшней ночной атаки беспилотников, локализован. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, погибших и пострадавших нет. Проверка Роспотребнадзора не выявила превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июля силы ПВО уничтожили около 35 беспилотников над Ростовской областью. Помимо Азова, пожар после атаки произошел на территории морского порта Таганрога, где спасатели продолжают ликвидацию возгорания.



Наталья Жирнова