Прокурор запросил восемь с половиной лет колонии для сына депутата Госсовета РТ

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В Казани дошел до прения судебный процесс по скандальному «делу юристов» исполкома города с ущербом в 74,5 млн рублей. Сегодня в Кировском райсуде Казани гособвинитель запросил для трех подсудимых 19 с половиной лет лишения свободы со штрафами на общую сумму 8 млн рублей, передает из суда журналист «Реального времени».

Так, первого замруководителя правового управления исполкома Казани Алексея Рыбушкина, сына депутата Госсовета РТ, гособвинитель Светлана Белова просила признать виновным в 10 эпизодах хищений путем мошенничества в особо крупном размере и наказать его 8 годами 6 месяцами колонии общего режима со штрафом 4 млн рублей.

Для начальника отдела по вопросам жилищного законодательства правового управления исполкома Леонида Ляпахина и юрконсульта управления культуры Альберта Мухутдинова гособвинение запросило одинаковое наказание — по 5,5 года со штрафом 2 млн рублей каждому, считая их причастными лишь к четырем эпизодам хищений.

Кроме того, представитель прокуратуры потребовала лишить подсудимых права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе на срок 3 года.

Напомним, по версии Следкома, четверо муниципальных юристов с помощью судебных афер по взысканию несуществующих долгов получили с исполкома Казани 74,5 млн рублей. Организатором преступлений и получателем большей части похищенных средств Следком по РТ посчитал Алексея Рыбушкина, его подручными — Ляпахина, Мухутдинова и начальника юротдела финуправления Юлдуза Гарипова. Последний заключил досудебное соглашение и еще 20 апреля 2017 года был осужден в особом порядке, получив условный срок в 5 лет со штрафом в 2 млн рублей.