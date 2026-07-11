Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП с автобусом в Татарстане

В результате происшествия пострадало 15 человек

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о ДТП с участием рейсового автобуса в Татарстане.

Как сообщила пресс-служба СКР, следователи республики уже возбудили уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении ПДД.

Установлено, что ночью 11 июля в результате ДТП в Черемшанском районе пострадали несколько пассажиров рейсового автобуса, следовавшего из Самары в Набережные Челны. По предварительной версии следствия, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что междугородний автобус, направлявшийся из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино — Нурлат. В автобусе находилось 46 человек, в том числе двое детей. 15 пассажиров обратились за медпомощью, трое из них находятся в тяжелом состоянии.



По последним данным, девять пассажиров находятся в больницах после ДТП с автобусом в Татарстане.

Никита Егоров