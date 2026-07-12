В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы закрыты на прием и выпуск воздушных судов
В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки украинских БПЛА, жителям необходимо принять меры безопасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы закрыты на прием и выпуск воздушных судов, заявили в пресс-службе Росавиации.
На всей территории Татарстана сохраняется активным режим беспилотной опасности.
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