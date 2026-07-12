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Происшествия

В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА

07:28, 12.07.2026

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы закрыты на прием и выпуск воздушных судов

В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА
Фото: скриншот приложения МЧС

В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки украинских БПЛА, жителям необходимо принять меры безопасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы закрыты на прием и выпуск воздушных судов, заявили в пресс-службе Росавиации.

Реальное время / realnoevremya.ru

На всей территории Татарстана сохраняется активным режим беспилотной опасности.

Зульфат Шафигуллин

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