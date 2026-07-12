Над соседними с Татарстаном Ульяновской и Самарской областями уничтожили БПЛА
По данным ежедневной сводки Минобороны, за ночь над Россией перехватили 349 беспилотников
Над соседними с Татарстаном Ульяновской и Самарской областями уничтожили БПЛА в период с 20:00 мск до 7:00 мск. По данным ежедневной сводки Минобороны, всего за ночь над Россией перехватили 349 беспилотников.
В Ульяновской области о каких-либо последствиях атаки власти не сообщали. БПЛА были зафиксированы и сбиты еще в одной области Приволжского федерального округа — Саратовской. Точное количество уничтоженных беспилотников в регионах не сообщается.
В Самарской области БПЛА атаковали дома и предприятия, есть погибший. Зафиксированы повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий области. В результате атаки БПЛА погиб один мужчина, еще трое пострадали, в том числе ребенок.
Также уничтожены летательные аппараты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской и Смоленской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.
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