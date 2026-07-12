Над соседними с Татарстаном Ульяновской и Самарской областями уничтожили БПЛА

По данным ежедневной сводки Минобороны, за ночь над Россией перехватили 349 беспилотников

Над соседними с Татарстаном Ульяновской и Самарской областями уничтожили БПЛА в период с 20:00 мск до 7:00 мск. По данным ежедневной сводки Минобороны, всего за ночь над Россией перехватили 349 беспилотников.

В Ульяновской области о каких-либо последствиях атаки власти не сообщали. БПЛА были зафиксированы и сбиты еще в одной области Приволжского федерального округа — Саратовской. Точное количество уничтоженных беспилотников в регионах не сообщается.

В Самарской области БПЛА атаковали дома и предприятия, есть погибший. Зафиксированы повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий области. В результате атаки БПЛА погиб один мужчина, еще трое пострадали, в том числе ребенок.

Также уничтожены летательные аппараты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской и Смоленской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

Наталья Жирнова