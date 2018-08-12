Башкирская неделя: БСК наносит удар Хамитову, вертолет во дворе и бегство из республики

Главные события недели Башкортостана: Рахимов о мечети «Ар-Рахим», недостача в «Уралкапиталбанке» и рост оттока населения из республики

«Башкирская содовая компания» продолжила накалять противостояние с главой республики Рустэмом Хамитовым. В информационную войну включился замминистра промышленности РФ Виктор Евтухов. В то же время появилась информация о задержании в Краснокамском районе РБ главы района и его заместителя. Однако в местной администрации отрицают эту информацию. На минувшей неделе также широко обсуждался вертолет бизнесмена Рустама Аннамурадова, который приземлился прямо в одном из дворов Стерлитамака. Транспортная прокуратура не увидела в этом происшествии нарушений и отказалась наказывать предпринимателя. Подробнее в обзоре «Реального времени».

БСК против Хамитова



«Башкирская содовая компания» не ослабила нападок на главу Башкортостана Рустэма Хамитова в информационном поле. Во вторник вышел рейтинг губернаторов фонда «Петербургская политика». В исследовании говорилось о девяти главах регионов, у которых низкие шансы вновь избраться на выборах 9 сентября.

Среди этих девяти губернаторов-аутсайдеров указан и Хамитов. В соцсетях и телеграм-каналах это сообщение стало тиражироваться особенно активно. Напомним, что на прошлой неделе БСК уже начала усиленно давить на «башлыка».

Политических бонусов стерлитамакским промышленникам неожиданно принес и федеральный чиновник. В четверг «Соду» поддержал замминистра промышленности РФ Виктор Евтухов, который приехал в Стерлитамак. Он заявил, что без передачи в разработку шихана Торатау БСК закроет производство уже в 2022 году. Это, в свою очередь, поставит всю страну в зависимость от импорта. Стоит отметить, что начальник Евтухова глава Минпромторга РФ Денис Мантуров уже высказывался в поддержку содовой компании. Однако позже они встретились с Хамитовым и как будто нашли общий язык.

При этом многие федеральные и несколько региональных СМИ подробно освещали визит в Стерлитамак московского чиновника, не удосужившегося посетить столицу республики. Большинство изданий, словно по одним лекалам, приводили аргументацию в поддержку «Соды», оперируя словами Евтухова, руководителей компании и отдельных экспертов. Совпадение?

Виктор Евтухов заявил, что без передачи в разработку шихана Торатау БСК закроет производство уже в 2022 году. Фото mkset.ru



Задержание Гильмуллина за деньги «Башнефти»

В четверг вечером появилась информация о задержании главы администрации Краснокамского района РБ Разифа Гильмуллина. По некоторым данным, был задержан и его заместитель Динис Биков.

Журналисты предположили, что руководство района подозревается в махинациях с деньгами, которые «Башнефть» выделяла для компенсации землевладельцам. Якобы нефтяной компании предоставлялись данные о липовых компаниях, а до реальных владельцев участков деньги так и не дошли.

Однако в приемной Гильмуллина заявили, что никакого задержания не было. Представитель администрации района заверил, что глава на выезде, а на следующий день отправится в Уфу на совещание к Хамитову.

Проблемы «Уралкапиталбанка»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) завершило инвентаризацию части имущества обанкротившегося уфимского «Уралкапиталбанка». Ведомство уже нашло недостачу на 33,1 млн рублей.

При этом кредиторы банка пока предъявили требования только на 374,5 млн рублей. Имущество кредитной организации оценивается в 2,5 млрд рублей. Несмотря на это, на первом этапе АСВ выплатит только 306,5 млн рублей.

АСВ завершило инвентаризацию части имущества обанкротившегося уфимского «Уралкапиталбанка». Фото proufu.ru

Напомним, что Арбитражный суд Башкирии признал банкротом уфимский «Уралкапиталбанк» 7 июня. Тогда же принято решение начать конкурсное производство.

Первым делом вертолеты

Вновь возвращаемся во второй город Башкирии. История с вертолетом, приземлившимся в одном из дворов Стерлитамака, началась еще на предыдущей неделе. Именно тогда он опустился на траву за припаркованными машинами где-то на улице Караная Муратова.

Однако видео с садящимся вертолетом стали набирать популярность уже на этой неделе. Транспортная прокуратура второго города Башкирии начала проверку.

Вскоре журналисты выяснили, что летательный аппарат принадлежит стерлитамакскому бизнесмену Рустаму Аннамурадову. Он считается бенефициаром компании «Стройтэк». Ранее владел клубом Goldy. По данным «Реального времени», сейчас предприниматель живет в Уфе.

В итоге прокуратура не стала наказывать Аннамурадова. Однако нарушения были обнаружены, и материалы проверки направлены в Управление госавианадзора по Приволжскому федеральному округу.

История с вертолетом, приземлившимся в одном из дворов Стерлитамака, началась еще на предыдущей неделе. Фото bash.news

Первый президент Башкирии о мечети «Ар-Рахим»

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов рассказал о ситуации со строительством соборной мечети «Ар-Рахим». По его словам, фонд «Урал», возглавляемый им же, продолжит финансировать проект после урегулирования конфликта с ДУМ РБ.

При этом Рахимов подчеркнул, что деньги на строительство может выделить только его фонд.

«За два прошедших года не нашелся ни один инвестор, готовый профинансировать эту стройку. Население тоже с деньгами не сможет помочь. Единственная организация в республике, которая готова и имеет возможность вкладывать средства в строительство мечети, — это фонд «Урал», — заявил первый президент республики.

Напомним, что фонд «Урал» требует сменить застройщика, возводящего мечеть, поскольку он аффилирован с руководством ДУМ РБ. При этом в Духовном управлении мусульман Башкирии пытались привлечь других спонсоров строительства. Для этого в апреле в Уфу приезжали представители Совета муфтиев России, в структуру которого входит башкирский муфтият.

Новый ЖК на месте «Конди»

Ижевский застройщик «Талан» намерен запустить новый девелоперский проект в Уфе. Компании, входящие в группу, приобрели у фабрики «Конди» пять участков, стоимость которых оценили в 400 млн рублей.

Территорию планируется застроить жилыми домами, а главный производственный корпус должен превратиться в торговый центр.





Ижевская группа уже построила в столице Башкирии «Квартал Энтузиастов». Фото kvartal-ufa.ru

Специалисты считают, что проект по строительству жилья и перестройки бывшей кондитерской фабрики в торговый центр потребует инвестиций в размере 2,5 млрд рублей.

Ижевская группа уже построила в столице Башкирии «Квартал Энтузиастов» и реализовала ряд других проектов.

Дым отечества

Что ни лето, так крупный пожар. На минувшей неделе в Башкирии также произошли два громких ЧП. В ночь на среду в Уфе сгорел мансардный этаж ресторанного комплекса Dasko Garden. Пострадавших нет, все работники и посетители покинули здание до приезда пожарных. Пламя охватило 95 кв. м. Специалисты МЧС устанавливают причину возгорания.

На следующий вечер пожар произошел в доме мэра Стерлитамака. Огонь удалось потушить за полчаса. Никто не пострадал. Очевидцы сообщили об эвакуации из горящего дома ребенка.

Хоккей на башкирском, «Башкирский» соус и бегство населения

Также на прошлой неделе стало известно, что БСТ может начать трансляции хоккейных матчей на башкирском языке. Телекомпания объявила набор комментаторов, идеально владеющих башкирским языком.

Премьер-министр РБ Рустэм Марданов рассказал, что отток населения из республики вырос в 1,5 раза. Фото bashinform.ru

В эти же дни глава РБ поручил разработать рецепт соуса «Башкирский». Такое заявление он сделал во время посещения Буздякского консервного комбината (БКК), после того как сотрудники представили ему свои традиционные соусы, в числе которых были «Краснодарский» и «Татарский». Такое пожелание Хамитова не осталось не замеченным в соцсетях и телеграм-каналах, в которых пользователи иронизировали над заявлением Рустэма Закиевича.



В понедельник премьер-министр РБ Рустэм Марданов рассказал, что отток населения из республики вырос в 1,5 раза. В январе-июне 2018 годе Башкирию покинули 3 786 человек. Глава регионального правительства считает главными факторами нехватку рабочих мест и проблемы с образованием.

В прошлое воскресенье начальник участковых уполномоченных полиции Кигинского района Башкортостана покончил с собой. Его тело нашли на рабочем месте. Погибший оставил записку со словами: «Все достало».