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В Башкирии задержали руководство одного из районов

11:12, 10.08.2018
В Башкирии задержали руководство одного из районов
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Башкирии задержан глава администрации Краснокамского района Башкирии Разиф Гильмуллин. Также, возможно, правоохранители задержали и его заместителя Диниса Бикова.

Как пишет «Медиакорсеть», 61-летний Гильмуллин был задержан после проведенного в его доме обыска.

При этом в республиканском управлении Следственного комитета не подтвердили и не опровергли информацию о задержании.

В приемной главы администрации Краснокамского района сообщили, что чиновник на выезде, а завтра отправится в Уфу на совещание.

Издание подчеркивает, что Гильмуллин уже обвинялся в рейдерском захвате, коррупционных нарушениях, халатности и махинациях с деньгами от нефтяников.

ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан
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