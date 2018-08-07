АСВ обнаружило недостачу в «Уралкапиталбанке» на 33,1 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что на 1 августа завершена инвентаризация части имущества «Уралкапиталбанка». Уже выявлена недостача 33,1 млн рублей.

Главными причинами недостачи агентство называет неучтенное имущество и неправильную нумерацию.

«Недостача в сумме 3 239 тыс. руб. представляет собой неотделимые улучшения в арендованных помещениях, демонтаж и дальнейшая реализация которых невозможна», — сообщает пресс-служба АСВ.

Также выявлено более 180 единиц неучтенного оборудования.

Напомним, что АСВ оценило имущество «Уралкапиталбанка» в 2,5 миллиарда рублей. При этом требования кредиторов составляют 6,5 млрд рублей.