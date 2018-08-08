Специалисты МЧС выясняют причины пожара в уфимском ресторане Dasko Garden

В ночь на среду в Уфе произошел пожар в ресторанном комплексе Dasko Garden, расположенном на проспекте Октября. Специалисты ГУ МЧС по РБ уже выясняют причины возгорания.

Сообщение о пожаре поступило в 01.16, говорится на сайте республиканского главка МЧС. В это время в ресторане еще находились люди. Однако пострадавших в результате происшествия нет. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 32 человека.

Горел мансардный этаж. Площадь пожара составила 50 кв. метров.

Огонь был локализован в 02.34, открытое горение ликвидировано в 03.07. К этому моменту площадь горения составляла уже 95 кв. метров.