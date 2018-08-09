БСТ ищет хоккейных комментаторов на башкирском языке

Башкирское спутниковое телевидение ищет хоккейных комментаторов, вещающих на башкирском языке, сообщает официальная группа компании.

«Ты идеально знаешь башкирский язык? Любишь хоккей?

Тогда тебе к нам! — говорится в сообщении. — А если ты любишь спорт, интересуешься успехами башкирских спортсменов, тогда у тебя есть шанс стать частью дружной спортивной редакции главного телеканала республики! Стать звездой проще, чем ты думаешь!»



Отметим, что все хоккейные поединки с участием уфимского «Салавата Юлаева» в Континентальной хоккейной лиге транслируются на БСТ регулярно.



