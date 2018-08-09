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БСТ ищет хоккейных комментаторов на башкирском языке

08:50, 09.08.2018

Башкирское спутниковое телевидение ищет хоккейных комментаторов, вещающих на башкирском языке, сообщает официальная группа компании.

«Ты идеально знаешь башкирский язык? Любишь хоккей?
Тогда тебе к нам! — говорится в сообщении. — А если ты любишь спорт, интересуешься успехами башкирских спортсменов, тогда у тебя есть шанс стать частью дружной спортивной редакции главного телеканала республики! Стать звездой проще, чем ты думаешь!»

Отметим, что все хоккейные поединки с участием уфимского «Салавата Юлаева» в Континентальной хоккейной лиге транслируются на БСТ регулярно.

СпортХоккей Башкортостан
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