Отток населения из Башкирии вырос почти в 1,5 раза

По итогам I полугодия 2018 года отток населения из Башкирии вырос в 1,5 раза по сравнению с первой половиной 2017-го. В январе — июне республику покинули 3 786 человек.

«После сокращения миграционной убыли в 2017 году до 2,6 тысячи человек вновь наблюдается прирост», — заявил на оперативном совещании премьер-министр РБ Рустем Марданов.

Он подчеркнул, что отток населения зависит от экономических тенденций в каждом муниципалитете, передает «Интерфакс».

Причинами проблемы Марданов назвал нехватку рабочих мест и проблемы с образованием. Кроме того, глава правительства Башкирии считает, что республику покидают из-за «ряда социальных вопросов».