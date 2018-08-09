Замминистра промышленности РФ поддержал БСК в противостоянии с главой Башкирии

Замминистра промышленности РФ Виктор Евтухов заявил, что остановка Башкирской содовой компании (БСК) поставит Россию в зависимость от импорта соды. Таким образом, чиновник выступил в поддержку предприятия в противостоянии с властями республики.

«Предприятие является поставщиком для огромного количества компаний, которые работают в различных секторах российской промышленности. И, честно говоря, терять такого поставщика и металлургическим предприятиям, и химическим, предприятиям легкой промышленности, оборонного комплекса ни в коем случае нельзя — мы попадаем сразу же в импортозависимость», — приводит слова Евтухова ТАСС.

Он добавил, что альтернативой в случае закрытия БСК являются поставки соды из Турции и США.

Напомним, что Башкирская содовая компания требует передать ей шихан Торатау — известняковую гору, признанную памятником природы. Глава республики Рустэм Хамитов выступает против. Министр промышленности РФ Денис Мантуров уже высказывался по поводу необходимости передать гору, однако позже он встретился с Хамитовым и обсудил с ним проблему.