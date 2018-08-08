Ижевский «Талан» построит в Уфе новый ЖК на месте фабрики «Конди»

Ижевская группа «Талан» запустит новый девелоперский проект в Уфе. Она приобрела у фабрики «Конди» пять участков, стоимость которых оценили в 400 млн рублей.

ООО «Талан-регион-11» и «Талан-регион-12» оформили в собственность около 3 га, расположенных за основным производственным зданием фабрики, пишет «Коммерсант».

Кроме того, теперь компаниям группы принадлежат пять из семи этажей этого здания площадью 14,6 тыс. кв. метров.

Специалисты считают, что проект по строительству жилья и перестройки фабрики в торговый центр потребует инвестиций в размере 2,5 млрд рублей.

Напомним, что «Талан» уже давно находится на строительном рынке Уфы.