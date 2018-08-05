В Башкирии начальник участковых уполномоченных полиции покончил с собой

В Кигинском районе Башкортостана в отделении полиции нашли тело начальника отдела участковых уполномоченных Альберта Зиннатуллина. По предварительным данным, он покончил с собой.



Погибший оставил записку, в которой написано: «Все достало», сообщает ProUfu.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Факт гибели Зиннатуллина подтвердили в Следкоме РБ.

«Да, такой факт есть. Мы проводим проверку», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РБ Евгений Каневский.

У Зиннатуллина остались жена и трое детей.

Напомним, в июне стало известно, что сразу двое полицейских МВД Башкирии меньше чем за месяц покончили с собой. По одной из версий, они также могли свести счеты с жизнью из-за проблем на службе.