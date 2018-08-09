Муртаза Рахимов: деньги на строительство мечети Ар-Рахим может дать только фонд «Урал»

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов рассказал при каких условиях подконтрольный ему фонд «Урал» возобновит финансирование строительства мечети Ар-Рахим.

«За два прошедших года не нашелся ни один инвестор, готовый профинансировать эту стройку. Население тоже с деньгами не сможет помочь. Единственная организация в республике, которая готова и имеет возможность вкладывать средства в строительство мечети, – это фонд «Урал», — приводит портал proufu.ru слова Рахимова.



По его словам, возведение мечети в Уфе продолжится после того, как Центральное Духовное управление мусульман России и власти республики пойдут на встречу фонду. Ранее в фонде «Урал» уже сообщали, что главной претензией к ЦДУМ РФ является аффилированность строительных компаний с руководством управления.

Напомним, что ДУМ РБ предложил фонду экс-главы республики урегулировать конфликт из-за мечети. Однако шагов удовлетворяющих Рахимова так и нее было сделано.

