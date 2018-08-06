Транспортная прокуратура начала проверку после появления видео садящегося во дворе вертолета

Стерлитамакская транспортная прокуратура начала проверку по факту посадки вертолета в жилом секторе города.

«В ходе мониторинга интернета было выявлено видео. По данному факту начата проверка», — приводит «Интерфакс» слова представителя надзорного ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел еще 4 августа, однако запись распространилась сегодня. Легкий вертолет приземлился во дворе жилого дома. Через некоторое время он вновь поднялся в воздух.