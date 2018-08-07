Приземлившийся в стерлитамакском дворе вертолет связали с бизнесменом Аннамурадовым

Активисты и СМИ сообщили, что вертолет Robinson, приземлившийся в одном из дворов Стерлитамака (Башкирия), принадлежит предпринимателю Рустаму Аннамурадову.

В одном из домов рядом с местом, где засняли вертолет, живет мать бизнесмена, пишет РЕН ТВ.

«Установлено, что вертолет частный. На его борту находился пилот и несовершеннолетний. Вертолет находился в пределах города не больше часа. В дальнейшем он покинул место посадки», — цитирует телеканал представителя прокуратуры.

Журналисты предположили, что сына Аннамурадова привезли к бабушке.

Издание proufu.ru сообщило, что очевидцы заметили в вертолете человека, похожего на бенефициара ООО «Стройинвест» Ильшата Янбекова. Он также может быть связан с Аннамурадовым.



Общественная активистка Эльза Маулимшина обратила внимание, что похожий вертолет часто фигурировал в соцсетях предпринимателя.

Напомним, что Рустам Аннамурадов считается бенефициаром компании «Стройтэк». Ранее он владел клубом Goldy.

Накануне стало известно, что транспортная прокуратура начала проверку по факту приземления вертолета в одном из дворов Стерлитамака. Видео быстро распространилось по соцсетям и стало вирусным.