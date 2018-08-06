Хамитов поручил выпускать на БКК не только «Татарский», но и «Башкирский» соус

Глава Башкирии Рустэм Хамитов посетил Буздякский район 3 августа. Во время визита на Буздякский консервный комбинат (БКК) он поручил разработать рецепт соуса «Башкирский».

Сотрудники комбината представили руководителю республики свои традиционные соусы, в числе которых были «Краснодарский» и «Татарский».

«А где «Башкирский»? Так не пойдет. Это, мягко говоря, непатриотично. Сделайте соус «Башкирский», — приводит слова Хамитова «Комсомольская правда».

Глава РБ обсудил с директором предприятия Рузилем Давлетшиным дальнейшую инвестиционную программу, передает пресс-служба Хамитова. До 2022 года объем инвестиций составит около 250 млн рублей. Руководитель БКК отметил, что на сегодня предприятие не попадает ни под одну из действующих программ господдержки. Глава республики пообещал рассмотреть возможность помощи.