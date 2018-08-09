В Стерлитамаке произошел пожар в доме мэра
Накануне в Стерлитамаке (Башкирия) произошел пожар в доме главы администрации города Владимира Куликова. Огонь удалось потушить за полчаса.
По данным ГУ МЧС по РБ, сообщение о возгорании в шлакоблочном доме на улице Одесская поступило в 21.45. Пожар был потушен в 22.20.
Очевидцы рассказали, что горел именно дом мэра. Из здания был эвакуирован ребенок.
Напомним, что Куликов занимает пост мэра Стерлитамака с 2016 года. До него вторым городом Башкирии руководил Алексей Изотов, ушедший в Госдуму.Происшествия Башкортостан
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