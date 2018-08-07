Кредиторы уфимского «Уралкапиталбанка» потребовали 374,5 млн рублей
На 4 июля кредиторы уфимского «Уралкапиталбанка» предъявили требования на 374,5 млн рублей.
Реестр требований будет закрыт 22 августа 2018 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
В сообщении отмечается, что на первоначальном этапе на погашение требований будет направлено 306,5 млн рублей.
Напомним, что АСВ обнаружило в банке недостачу в размере 33,1 млн рублей.ЭкономикаБанки Башкортостан
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