Эдуарду Галееву вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
В рамках заседания коллегии Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан состоялось вручение правительственных и отраслевых наград. Церемонию провели раис Рустам Минниханов и министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.
Указом президента России Владимира Путина генерального директора АО «ТГК-16» Эдуарда Галеева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В указе главы государства отмечено, что награда вручается за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу.
Эдуард Галеев работает в энергетике Татарстана с 1992 года. Прошел путь от инженера до генерального директора крупной генерирующей компании республики.
— Очень приятно получить высокую награду из рук раиса. Я горжусь этим. Отрадно, что мои заслуги в энергетической отрасли были оценены на уровне Российской Федерации. Это первая моя награда такого уровня, поэтому мне очень приятно, — прокомментировал получение медали «Реальному времени» Эдуард Галеев.
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