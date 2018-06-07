Правоохранители подозревают экс-главу «Башкиравтодора» в фиктивном банкротстве

МВД по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении бывшего гендиректора госкомпании «Башкиравтодор» Шамиля Аминова. Его подозревают в неправомерных действиях при банкротстве.

В декабре 2017 года Шамиль Аминов по его собственному заявлению был признан банкротом, передает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как полагает следствие, перед этим он продал трехкомнатную квартиру и гараж, а также подарил место в паркинге. Таким образом Аминов пытался избежать назначенных судом выплат, считают в надзорном ведомстве.

Шамиль Аминов управлял «Башкиравтодором» в 2002—2009 годах. В мае прошлого года Ленинский райсуд Уфы признал его виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств предприятия с использованием служебного положения и обязал компенсировать компании более 64 млн рублей ущерба.