Набережночелнинский бумажный комбинат построит вторую фабрику за 2 млрд рублей

«Низкое качество, срыв сроков, плохое гарантийное обслуживание» — так глава Набережночелнинского бумажно-картонного комбината Андрей Фомичев охарактеризовал качество производственного оборудования, закупленного в КНР. Выступая на итоговой коллегии Минпромторга Татарстана, он поднял проблему доступности технологического оборудования для крупных предприятий. По его словам, раньше комбинат приобретал оборудование в Германии и в Южной Корее, но после 2022 года доступ к ним закрылся.

По его словам, китайская продукция отстает по качеству и сервисному обслуживанию от европейской. В этом году комбинат принял решение о строительстве второй фабрики по переработке целлюлозы.

Инвестиции оцениваются в 2 млрд руб.

Луиза Игнатьева