В Татарстане появится центр разработки автокомпонентов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане появится научно-исследовательский центр по разработке компонентной базы для автопрома. Это стало известно после подписания соглашения между главой Минпромторга России Антоном Алихановым, раисом республики Рустамом Миннихановым и управляющим директором «Роснано» Дмитрием Тарасовым, сообщили в пресс-службе Минпромторга республики.

Центр будет размещен в технопарке «Идея» в Казани. Его основная задача — разработка и производство кузовных и ходовых комплектующих, силовой электроники и тяговых батарей для легковых и грузовых электромобилей. Также планируется создание испытательной лаборатории и центра подготовки инженерно-технических специалистов в области автопрома.

Рустам Минниханов подчеркнул, что автомобилестроение составляет около 10% промышленного производства республики. Вокруг автогиганта КАМАЗ уже сформировалась инфраструктура для производства автокомпонентов, включая шины и колесные диски.

Для поддержки этой отрасли в Татарстане созданы промышленные парки. В Камском индустриальном парке «Мастер» работают 280 резидентов с выручкой в 202 млрд рублей. Также продукция для автопрома производится в технополисе «Химград» и ОЭЗ «Алабуга». В республике открыты три крупных автомобилестроительных предприятия: «Соллерс», AURUS и «РариТЭК».

На данный момент в Татарстане действуют 360 производителей автокомпонентов, что позволяет обеспечивать высокий уровень локализации производства.

Анастасия Фартыгина