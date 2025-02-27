Россия продлила ограничения на экспорт бензина до конца августа

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Россия продлила запрет на экспорт бензина для всех, кроме производителей, до конца августа. Подписано соответствующее постановление, сообщили в пресс-службе кабмина.

— Правительство вводит запрет на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа включительно. Постановление об этом подписано. Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов, — отметили в пресс-службе.

Ограничение должно способствовать сохранению стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержанию экономики нефтепереработки, противодействию экспорту автомобильного бензина, пояснили в кабмине.

Напомним, в 2024 году ограничение действовало с 1 марта по 31 августа. С 1 сентября его продлили до конца 2024 года. С начала 2025 года запрет был продлен — сначала до 28 февраля.



Елизавета Пуншева