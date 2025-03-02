СМИ: оператор «Северного потока — 2» планирует возобновить работу

Директор оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг планирует возобновить работу газопровода с помощью американских инвесторов и связаться для этого с командой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

— (Маттиас Варниг — прим. ред.) планирует возобновить работу российского газопровода «Северный поток — 2» в Европе при поддержке американских инвесторов... В план Варнига входит намерение связаться с командой Трампа через американских предпринимателей, — говорится в сообщении.



По информации издания, один из консорциумов США разработал проект плана сделки с «Газпромом», которая может быть заключена после снятия санкционных ограничений со стороны США.

При этом, как рассказал один бывший американский чиновник, одной сделки между Россией и США может быть недостаточно для восстановления работы газопровода из-за европейских санкций.

Сам Варниг при этом заявил Financial Times, что он «не вовлечен ни в какие обсуждения с американскими политиками и представителями бизнеса» и что он следует правилам наложенных на него США санкций.

Напомним, депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил исключить США из ООН, если будет доказана их причастность к подрыву газопроводов. «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 года. После этого президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад.

Елизавета Пуншева