Правительство Башкирии ознакомилось с китайским проектом нового содового производства

Китайская компания TCC Group разработала технико-экономическое обоснование нового содового производства для башкирской инвестиционной компании «Таурус» (связана с группой «Тау»). С проектом уже ознакомились в правительстве республики.

Предприятие планируется запустить на базе Гумеровского месторождения известняков, пишет «Коммерсант». Инвестиции в проект оцениваются в $1 млрд. Его запуск должен состояться в 2022 году.

Предприятие должно выпускать 1 млн тонн кальцинированной соды в год. Также планируется запустить вспомогательные производства, в том числе ПВХ и каустика.

Напомним, что в июне глава Башкирии заявил о планах создать конкурента Башкирской содовой компании (БСК). По мнению руководителя республики, новое современное предприятие должно освоить месторождение известняка, от которого отказалась БСК.