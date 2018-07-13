Правительство Башкирии ознакомилось с китайским проектом нового содового производства
Китайская компания TCC Group разработала технико-экономическое обоснование нового содового производства для башкирской инвестиционной компании «Таурус» (связана с группой «Тау»). С проектом уже ознакомились в правительстве республики.
Предприятие планируется запустить на базе Гумеровского месторождения известняков, пишет «Коммерсант». Инвестиции в проект оцениваются в $1 млрд. Его запуск должен состояться в 2022 году.
Предприятие должно выпускать 1 млн тонн кальцинированной соды в год. Также планируется запустить вспомогательные производства, в том числе ПВХ и каустика.
Напомним, что в июне глава Башкирии заявил о планах создать конкурента Башкирской содовой компании (БСК). По мнению руководителя республики, новое современное предприятие должно освоить месторождение известняка, от которого отказалась БСК.ПромышленностьОбществоВласть Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым