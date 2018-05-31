«АК БАРС» Банк открыл кредитные линии на 1 млрд рублей компаниям ГК «ТАУ-Нефтехим»

ПАО «АК БАРС» Банк открыло две кредитные линии на общую сумму 1 млрд рублей Группе компаний «ТАУ-Нефтехим» на цели пополнения оборотных средств.

Заводы ГК «ТАУ-Нефтехим» являются системообразующими предприятиями Республики Башкортостан в нефтехимической отрасли.

ОАО «Синтез-Каучук» — одно из крупнейших предприятий России в области производства изопреновых каучуков общего и специального назначения, известных как в России, так и далеко за ее пределами.

ОАО «СНХЗ» — уникальное предприятие, специализирующееся на выпуске фенольных антиоксидантов марки «Агидол», высококачественных бутадиен-стирольных каучуков и многопрофильной продукции малотоннажной химии.

Объем годовой выручки составляет более 21 млрд рублей, в том числе на долю экспорта в страны Западной Европы приходится более 40%.

Взаимовыгодное сотрудничество банка и ГК «ТАУ-Нефтехим» осуществляется по многим банковским продуктам, и его объемы планомерно увеличиваются.

Отдельно стоит отметить начатое сотрудничество в рамках ВЭД. Так, в апреле 2018 года в банк на учет поставлен крупный экспортный контракт с последующим валютным контролем. Также опробован новый механизм конверсионных операций на новой платформе «АК БАРС online» (0+), значительно оптимизирующий процесс конверсии валют.

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