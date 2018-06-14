Арбитраж не исключил «Региональный фонд» из реестра кредиторов издательства «Башкортостан»

Арбитражный суд Башкирии не стал исключать «Региональный фонд» из реестра кредиторов издательства «Башкортостан» по заявке ВТБ. В суде не сочли доказанной фиктивность сделок между госиздательством и инвесткомпанией.

Требования банка составляют 214 млн рублей, пишет «Коммерсант». При этом в залоге у ВТБ находится только движимое имущество.

В свою очередь, «Региональный фонд» включен в реестр с требованиями на 133,5 млн рублей. Но недвижимость издательства находится именно в залоге компании.

Фонд на 100% принадлежит правительству Башкирии. В банке утверждают, что сделки между ним и издательством были заключены незадолго до банкротства специально для сохранения контроля над недвижимостью в Уфе.

Эксперты считают, что в апелляционном суде могут согласиться с претензиями ВТБ.