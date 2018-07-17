«Не дождетесь»: Рустэм Хамитов в следующем году снова пойдет на выборы главы Башкирии?

Откуда поступают вбросы о скорой отставке «башлыка»? Мнение политолога Дмитрия Михайличенко

На днях федеральные издания сообщили, что этой осенью возможен очередной «губернаторопад», среди жертв которого ожидается и глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Региональные информационные ресурсы тоже не упускают возможности вспомнить промахи руководителя Башкирии за 8 лет правления республикой. Не упустили они ее и на этот раз. Между тем, уфимский политолог Дмитрий Михайличенко в колонке, написанной для «Реального времени», отмечает, что положение главы «дома на Тукаева», напротив, довольно прочное, и размышляет, откуда «растут ноги» еще одной информационной атаки на Хамитова.

Эхо БСК и бывших чиновников «команды»

Я уже неоднократно говорил, что региональное политическое пространство скудно на события. Тем более эта скудость ощущается в стране, где публичная политика если не минимизирована, то осуществляется в очень усеченном формате. И еще стоит обратить внимание на тот факт, что во всех случаях, когда Рустэм Хамитов был так называемым «паровозом» «Единой России» на выборах различного уровня (дважды на выборах в Госдуму в 2011 и 2016 годах и дважды на выборах в Госсобрание — в 2013-м и 2018-м), слухи о его отставке актуализировались и муссировались.

И на этот счет практически нечего добавить — позиции Хамитова прочны, он пользуется доверием руководства страны, имеет хороший рейтинг доверия населения в республики (на уровне 65 процентов) и продолжит работу. Я это говорил несколько лет назад (наш информационный век это позволяет легко проверить), говорю и сейчас.

Полагаю, что у политолога как человека, претендующего на экспертность, также должны быть некие реноме и репутация. В этом плане характерна, например, ситуация с политологом Евгением Минченко, который пару месяцев назад выступил с необдуманным заявлением по поводу положения в Башкирии, однако затем предпочел не заниматься неподобающим его профессионализму и уровню квалификации слухмейкерством и ретировался.

Деятельность Рустэма Хамитова категорически не устраивает руководство и владельцев ОАО «Башкирская содовая компания». Фото bashinform.ru



Теперь что касается слухов. Еще древние предлагали искать ответ на вопрос: «Кому это выгодно?». И ответ здесь простой: деятельность Рустэма Хамитова категорически не устраивает руководство и владельцев ОАО «Башкирская содовая компания» (БСК), а еще группу уволенных за профнепригодность чиновников, бывших раньше в команде Хамитова. Полагаю, что именно в этом контексте следует искать распространителей слухов о его отставке.

Хамитова — на новый срок

Впрочем, повторю, все эти слухи не стоит воспринимать всерьез. Информацию о об этом прочитают несколько тысяч носителей политизированного сознания жителей республики (в основном концентрирующихся в facebook, а также пара кураторов внутренней политики в Нижнем Новгороде и Москве).

По моей информации, Рустэм Хамитов в следующем году пойдет на выборы главы Башкирии. Констатирую, что другие политологи (в том числе и работавшие в свое время на Хамитова) давали иные прогнозы — в качестве даты отставки назывались октябрь 2016 года, октябрь 2017 года, много говорилось про март 2018 года, а также о борьбе за Госсобрание между Хамитовым и Ялаловым. Как видим, они ошиблись — а, точнее, выдали желаемое за действительное.

Резюмируя все сказанное: я свой прогноз дал, хочу дать и совет: верить на слово никому не стоит, нужно проверять факты, сопоставлять их и делать самостоятельные умозаключения.

