Башкирский «ТАУ-нефтехим» получит от «АК БАРС» Банка 1 миллиард рублей
Банк «АК БАРС» открыл две кредитные линии башкирской группе компаний «ТАУ-нефтехим». Общая сумма кредита составляет 1 млрд рублей.
Средства предназначены на пополнение оборотных средств предприятий группы, передает пресс-служба банка.
В «ТАУ-нефтехим» входят ОАО «Синтез-каучук» (одно из крупнейших предприятий России в области производства изопреновых каучуков общего и специального назначения) и ОАО «СНХЗ» (производит фенольные антиоксиданты марки «Агидол», каучуки и т. д.). Объем годовой выручки группы составляет более 21 млрд рублей, на долю экспорта в страны Западной Европы приходится более 40%.Промышленность Башкортостан
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