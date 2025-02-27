Фермеры Евросоюза попросили отложить повышение пошлин на удобрения из России
Фермеры Евросоюза обратились к Еврокомиссии с просьбой отложить на год запланированное повышение пошлин на удобрения из России и Белоруссии, которое должно вступить в силу в мае. Об этом сообщили в ТАСС.
- Ассоциация фермеров предупредила, что это решение может серьезно повредить сельскому хозяйству Европы уже летом 2025 года.
В своем заявлении они подчеркивают, что увеличение пошлин негативно скажется на производстве и ценах на сельскохозяйственную продукцию. Фермеры настаивают на том, чтобы Еврокомиссия пересмотрела свои планы и отложила повышение пошлин на 12 месяцев.
Напомним, что Минсельхоз России объявил о введении квот на импорт семян сахарной свеклы, что связано с дефицитом ресурсов на внутреннем рынке. Директор Департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов сообщил, что текущие закупки семян вызывают серьезные опасения у властей.
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