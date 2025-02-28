В Казани появится центр разработки российской компонентной базы для автопрома

Фото: Максим Платонов

В Казани появится научно-исследовательский центр разработки российской компонентной базы. Соответствующее соглашение подписали раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Минпромторга республики Антон Алиханов и председатель совета директоров УК «Роснано» Дмитрий Тарасов, сообщает пресс-служба министерства.

Согласно документу, новый центр появится на базе технопарка «Идея». Он займется разработкой и производством изделий для автопрома — кузовных и ходовых комплектующих, силовой электроники для автотехники, а также тяговых батарей для легковых и грузовых электромобилей.

Еще одним направлением деятельности станет создание современной испытательной лаборатории и центра развития компетенций инженерно-технических специалистов в автопроме.

— Создание полноценной отечественной компонентной базы — это ключевая задача и обязательное условие дальнейшего развития автопрома, — подчеркнул Алиханов.

Елизавета Пуншева