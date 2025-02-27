Минниханов в ходе встречи с Алихановым заявил о новых связях предприятий Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В ходе встречи они обсудили результаты работы промышленного сектора Татарстана, итоги потребительского рынка в 2024 году, а также задачи, которые стоят перед промышленностью региона в текущем, 2025 году.

— Я рад снова быть в Татарстане, — поприветствовал участников встречи Антон Алиханов. — Несмотря на то, что мы достаточно часто приезжаем в этот регион, радует, что повестка каждый раз насыщенная. В Татарстане располагаются важнейшие предприятия, которые работают на благо всей страны, — отметил Алиханов.

Рустам Минниханов, в свою очередь, отметил, что в современных экономических условиях продолжается планомерное экономическое развитие, предприятия смогли выстроить новые кооперационные и логистические связи, реализовать проекты по импортозамещению.



Елизавета Пуншева