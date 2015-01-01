ЧМ-2018 по футболу в России

С 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани. «Реальное время» будет освещать подготовку к мундиалю и ход первенства. В этом разделе вы сможете познакомиться со сборными-участниками чемпионата и городами – хозяевами соревнований, узнавать последние новости чемпионата, следить за изменениями в турнирной таблице.



