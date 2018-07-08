ФИФА начала расследование в отношении кричавших «Слава Украине» хорватов

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении хорватского защитника Домагоя Виды. Ранее в сети появилось видео, в котором футболист кричи: «Слава Украине».



«ФИФА обрабатывает различные отчеты, касающиеся указанного матча, а также потенциальные доказательства в отношении данного вопроса. Пока мы не оценили имеющуюся информацию, поэтому предоставить другие комментарии по данной теме не можем», – передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу федерации.



Видео записали Вида и экс-футболист сборной Хорватии Огнен Вукоевич после победы команды в матче 1/4 финала ЧМ против России. В видеоролике футболисты кричат «Слава Украине!» и «Это для Украины и „Динамо“.

Приветствие „Слава Украине“ используется украинскими националистами, которые негативно настроены в отношении России и, в том числе, участвуют в боевых действиях на востоке Украины.

Напомним, накануне сборная России уступила сборной Хорватии со счетом 2:2 (4:3) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Победитель определился в серии пенальти.