Хамитов признал давление со стороны БСК по Шиханам, но призвал не беспокоиться

Глава Башкирии Рустэм Хамитов признал, что по вопросам разработки Шиханов на правительство республики оказывает давление некая компания, которую он называть не стал. Однако руководитель республики призвал не беспокоиться о защите природных памятников.

«Правительство Башкортостана никогда не пойдет на нарушение закона. И не потому, что могут привлечь к ответственности (в том числе уголовной ответственности), а потому, что это невозможно сделать», — заявил во время прямой линии Хамитов.

При этом глава РБ признал, что вопрос является сложным. На предприятиях БСК трудится около 10 тысяч человек, отметил Хамитов.

По его мнению, компания может получить сырье не только благодаря разработке Торатау или Юрактау. Башкортостан расположен на известняках, и производитель может обнаружить другие месторождения, считает Хамитов.

Он подчеркнул, что памятники природы имеют не только биологическую, геологическую или археологическую ценность, но и сакральную ценность.

Напомним, что компания БСК производит соду из известняка. Он добывался из горы Шахтау, входившую в комплекс гор-шиханов. После того, как гора была полностью разработана, компания запросила у властей республики разрешение использовать другую. Борьба за Торатау ведется уже несколько лет. Общественники выступают против разработки еще одной горы. Власти обещают сохранить горы, однако определенное давление ощущается.