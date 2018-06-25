Пейзаж перед битвой: кто и сколько мандатов получит на выборах в парламент Башкирии
Политолог Дмитрий Казанцев об электоральной ситуации в преддверии выборов в Госсобрание — Курултай Башкирии
9 сентября состоятся выборы в Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан. Ранее наша интернет-газета подготовила рейтинг политической элиты региона и с помощью экспертов выявила, чьи позиции окрепли, а чьи ослабли. В преддверии парламентских выборов уфимский политолог Дмитрий Казанцев написал колонку для «Реального времени», в котором дает расклад политических сил в республике. Колумнист делает прогнозы, какова будет явка избирателей и какие партии могут нарастить число мандатов, а какие — уменьшить.
Низкая информационная открытость депутатов
Башкирия — это электорально емкий регион, входящий в десятку крупнейших по численности населения субъектов РФ с более чем тремя миллионами избирателей. Этот немаловажный фактор традиционно привлекает к республике повышенное внимание федерального руководства различных политических сил. Сегодня в преддверии выборов в Госсобрание-Курултай шестого созыва уже наблюдается некоторый рост политической активности ряда партийных структур, получивших установки от партийных боссов. В первую очередь речь идет о региональных отделениях «Единой России» и КПРФ, занимающих уверенные предэлекторальные стартовые позиции. Во втором эшелоне готовности к региональным выборам — ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «Зеленые».
Несмотря на многопартийную политическую систему в стране, партия власти по-прежнему сохраняет за собой доминирующую роль и, соответственно, высокий уровень представленности в региональных заксобраниях. В Башкирии политическая конфигурация серьезно не отличается от общероссийской. Из 110 мест в региональном парламенте число депутатов от «Единой России» составляет 94, следующей идет КПРФ — 10 депутатов, ЛДПР — 3 депутата и три условно «малые партии», сформировавшие в Госсобрании объединенную депутатскую группу: по одному человеку от «Зеленых», «Патриотов России» и «Российской партии социальной солидарности».
Согласно данным электорального периода 2013 года, за «единороссов» проголосовали 76,06% башкирских избирателей, за коммунистов — 11,7%. При этом ранее нарастить количество депутатских кресел партийцам удалось за счет кандидатов, победивших в одномандатных округах. У ЛДПР, «Зеленых», «Патриотов России» и «Российской партии социальной солидарности» из их числа представлены все избранные депутаты, а у «Единой России» и КПРФ почти половина.
Стоит отметить, что на неплохом общем фоне нынешнего созыва Госсобрания как наиболее активного регионального парламента среди регионов страны (в лидерах по числу внесенных законодательных инициатив) и высокого медиарейтинга его спикера Константина Толкачева, деятельность партийных фракций и информационная открытость действующих депутатов в целом остается на низком уровне. В составе депутатского корпуса в основном заметны некоторые парламентарии от «единороссов» (Эльвира Аиткулова, Рустем Ахмадинуров, Рамиль Бигнов, Елена Родина, Рузалия Хисматуллина и т. д.) и «коммунистов» (Вадим Старов и Ильгам Галин), а также депутат от «Зеленых» Руфина Шагапова, в том числе после ее инициативы о введении смертной казни для педофилов и проведения экологических акций. Из «малых партий», помимо «Зеленых», систематически проявляет активность и руководитель исполкома «Патриотов России» Загир Хакимов, небезуспешно использующий различные инфоповоды для повышения как личной узнаваемости, так и партийной организации.
Первый эшелон
При оценке потенциала партийных структур в Башкирии в предстоящий выборный период на передний план снова выходят парламентские старожилы, уже занявшие свои электоральные «ниши» в республике. Заметно и повышение активности у нескольких «малых партий».
1) «Единая Россия», как и в прошлых избирательных кампаниях, реализовала ряд фоновых проектов («молодежные праймериз» и «ПолитСтартап»), которые были направлены на мобилизацию молодежного электората, а внутрипартийная процедура праймериз с участием высокопоставленных чиновников (глава Башкирии Рустэм Хамитов, члены республиканского кабмина, мэр Уфы Ирек Ялалов и действующие депутаты) позволила де-факто начать предвыборную работу раньше других партийных структур, повысить интерес местного населения к выборам, а также существенно обновить партийный состав будущих кандидатов в депутаты (порядка 55—60% новых лиц, например, известная башкирская актриса, доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах Рушана Бабич и заместитель председателя Общественной палаты Башкирии Олег Галин). Наличие уже сформированной рабочей сети агитаторов в каждом муниципальном образовании региона является значительным преимуществом партии власти для ведения эффективной избирательной кампании. Но учитывая вероятный межэлитный консенсус в выборный период, в ряде одномандатных округов в случае отказа «единороссов» выставлять на них своих кандидатов, могут победить представители оппозиционных партий. Следовательно, общее число депутатских мандатов «Единой России» может незначительно сократиться в пользу умеренной оппозиции («Патриоты России», «Справедливая Россия», «Зеленые»).
2) КПРФ традиционно опирается на сформированную электоральную базу и активно работающие местные отделения. Тем более ранее, в 2016 году, Компартия Башкирии получила один из лучших результатов среди региональных отделений по итогам выборов в Государственную думу с результатом в 18,45% голосов избирателей, снова проведя в российский парламент Александра Ющенко, являющегося руководителем пресс-службы коммунистов и пресс-секретарем Геннадия Зюганова. С другой стороны, смерть руководителя фракции КПРФ в Госсобрании Рифгата Гарданова, обладающего высоким авторитетом в региональных элитах, и значительное ухудшение взаимоотношений Рескома партии с региональными властями могут негативно повлиять на позиции КПРФ в республике. Недавнее переизбрание на пост главы башкирских коммунистов Юнира Кутлугужина и длительная несменяемость руководящего состава также «подогревает» внутрипартийный конфликт и сдерживает рост сторонников партии.
55% явки — верхняя планка
3) ЛДПР делает ставку на молодежный электорат и преимущественно городских жителей, ведя информационную работу в основном в крупных муниципалитетах. Умеренная оппозиционная риторика и систематическая организация ярких, креативных мероприятий отличает ЛДПР от других политических организаций. Вместе с тем концентрация усилий либерал-демократов на крупных населенных пунктах и городах и недостаточное информационное сопровождение ограничивает потенциал регионального отделения. В будущем созыве регионального парламента сторонники Владимира Жириновского вполне возможно сохранят два-три депутатских мандата.
4) «Справедливая Россия» при новом руководителе в Башкирии Юрии Игнатьеве демонстрирует повышенную активность республиканских «эсеров». Реализация молодежных акций (конкурс «Молодежь в политику» и т. д.), выстраивание конструктивного диалога с республиканскими властями после ухода из руководства регионального отделения радикальных оппозиционеров (Рамиль Хисаметдинов и Константин Шагимуратов) и проведение партийных мероприятий в большинстве муниципальных образований региона повышают шансы на продвижение через одномандатные округа как минимум одного кандидата в депутаты.
5) «Патриоты России» активизировали свою работу уже с начала этапа президентских выборов, в которых они организовали ряд мероприятий в поддержку Владимира Путина и объединение под своей эгидой разрозненных местных отделений различных патриотических партий и ряда общественных организаций. Основным драйвером партийного строительства «Патриотов России» является действующий депутат Госсобрания, руководитель регионального исполкома партии Загир Хакимов и крупный бизнесмен, депутат Горсовета Уфы Артур Хазигалеев, стремящиеся пройти в новый созыв парламента Башкирии. Лоялистская позиция к федеральным и республиканским властям и определенные материальные ресурсы могут позволить последним получить заветные депутатские мандаты, нарастив их число с одного до двух.
6) «Зеленые», несмотря на невысокие электоральные позиции в стране, имеют в своем активе известного депутата Госсобрания Руфину Шагапову, возглавляющую региональное отделение экологической партии. «Зеленые» реализуют в Башкирии многочисленные экологические акции и общественные мероприятия (международный фестиваль «Зеленая планета», совместно с ОНФ проводят общественный контроль работы полигонов ТКО, экологические митинги и субботники и т. д.). Недавние массовые мероприятия в защиту башкирских гор-шиханов, инициированные рядом общественников и партией «Зеленых», также прибавили политических очков и симпатий электората Руфине Шагаповой, которая через одномандатный округ, вероятнее всего, снова окажется в стенах Госсобрания. Вместе с тем узнаваемость «Зеленых» в Башкирии пока ограничивается фигурой их лидера, а актив партии представлен только в Уфе и некоторых крупных городах республики, без открытия местных отделений в муниципальных районах.
Электоральная активность в Башкирии на предстоящих сентябрьских выборах может составлять от 50 до 55 процентов. Такие возможные показатели основываются как на электоральной истории прошлых региональных выборов 2013 года, когда явка избирателей насчитывала 53,35%, так и на результатах социологического опроса АПЭК в Башкирии (проведенного среди 1500 респондентов в мае 2017 года), согласно которому большинство опрошенных (52%) были готовы участвовать в выборах, 19% еще не решили, 10% затруднились ответить и 19% сказали, что не пойдут на выборы.
В целом региональные выборы традиционно уступают федеральным по интересу избирателей, соответственно, явка до 55% в день голосования, вероятно, будет верхней планкой для этого уровня выборов.
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