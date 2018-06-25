Пейзаж перед битвой: кто и сколько мандатов получит на выборах в парламент Башкирии

Политолог Дмитрий Казанцев об электоральной ситуации в преддверии выборов в Госсобрание — Курултай Башкирии

9 сентября состоятся выборы в Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан. Ранее наша интернет-газета подготовила рейтинг политической элиты региона и с помощью экспертов выявила, чьи позиции окрепли, а чьи ослабли. В преддверии парламентских выборов уфимский политолог Дмитрий Казанцев написал колонку для «Реального времени», в котором дает расклад политических сил в республике. Колумнист делает прогнозы, какова будет явка избирателей и какие партии могут нарастить число мандатов, а какие — уменьшить.

Низкая информационная открытость депутатов

Башкирия — это электорально емкий регион, входящий в десятку крупнейших по численности населения субъектов РФ с более чем тремя миллионами избирателей. Этот немаловажный фактор традиционно привлекает к республике повышенное внимание федерального руководства различных политических сил. Сегодня в преддверии выборов в Госсобрание-Курултай шестого созыва уже наблюдается некоторый рост политической активности ряда партийных структур, получивших установки от партийных боссов. В первую очередь речь идет о региональных отделениях «Единой России» и КПРФ, занимающих уверенные предэлекторальные стартовые позиции. Во втором эшелоне готовности к региональным выборам — ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «Зеленые».

Несмотря на многопартийную политическую систему в стране, партия власти по-прежнему сохраняет за собой доминирующую роль и, соответственно, высокий уровень представленности в региональных заксобраниях. В Башкирии политическая конфигурация серьезно не отличается от общероссийской. Из 110 мест в региональном парламенте число депутатов от «Единой России» составляет 94, следующей идет КПРФ — 10 депутатов, ЛДПР — 3 депутата и три условно «малые партии», сформировавшие в Госсобрании объединенную депутатскую группу: по одному человеку от «Зеленых», «Патриотов России» и «Российской партии социальной солидарности».

Согласно данным электорального периода 2013 года, за «единороссов» проголосовали 76,06% башкирских избирателей, за коммунистов — 11,7%. При этом ранее нарастить количество депутатских кресел партийцам удалось за счет кандидатов, победивших в одномандатных округах. У ЛДПР, «Зеленых», «Патриотов России» и «Российской партии социальной солидарности» из их числа представлены все избранные депутаты, а у «Единой России» и КПРФ почти половина.

Деятельность партийных фракций и информационная открытость действующих депутатов в целом остается на низком уровне. Фото gsrb.ru



Стоит отметить, что на неплохом общем фоне нынешнего созыва Госсобрания как наиболее активного регионального парламента среди регионов страны (в лидерах по числу внесенных законодательных инициатив) и высокого медиарейтинга его спикера Константина Толкачева, деятельность партийных фракций и информационная открытость действующих депутатов в целом остается на низком уровне. В составе депутатского корпуса в основном заметны некоторые парламентарии от «единороссов» (Эльвира Аиткулова, Рустем Ахмадинуров, Рамиль Бигнов, Елена Родина, Рузалия Хисматуллина и т. д.) и «коммунистов» (Вадим Старов и Ильгам Галин), а также депутат от «Зеленых» Руфина Шагапова, в том числе после ее инициативы о введении смертной казни для педофилов и проведения экологических акций. Из «малых партий», помимо «Зеленых», систематически проявляет активность и руководитель исполкома «Патриотов России» Загир Хакимов, небезуспешно использующий различные инфоповоды для повышения как личной узнаваемости, так и партийной организации.

Первый эшелон

При оценке потенциала партийных структур в Башкирии в предстоящий выборный период на передний план снова выходят парламентские старожилы, уже занявшие свои электоральные «ниши» в республике. Заметно и повышение активности у нескольких «малых партий».

1) «Единая Россия», как и в прошлых избирательных кампаниях, реализовала ряд фоновых проектов («молодежные праймериз» и «ПолитСтартап»), которые были направлены на мобилизацию молодежного электората, а внутрипартийная процедура праймериз с участием высокопоставленных чиновников (глава Башкирии Рустэм Хамитов, члены республиканского кабмина, мэр Уфы Ирек Ялалов и действующие депутаты) позволила де-факто начать предвыборную работу раньше других партийных структур, повысить интерес местного населения к выборам, а также существенно обновить партийный состав будущих кандидатов в депутаты (порядка 55—60% новых лиц, например, известная башкирская актриса, доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах Рушана Бабич и заместитель председателя Общественной палаты Башкирии Олег Галин). Наличие уже сформированной рабочей сети агитаторов в каждом муниципальном образовании региона является значительным преимуществом партии власти для ведения эффективной избирательной кампании. Но учитывая вероятный межэлитный консенсус в выборный период, в ряде одномандатных округов в случае отказа «единороссов» выставлять на них своих кандидатов, могут победить представители оппозиционных партий. Следовательно, общее число депутатских мандатов «Единой России» может незначительно сократиться в пользу умеренной оппозиции («Патриоты России», «Справедливая Россия», «Зеленые»).

2) КПРФ традиционно опирается на сформированную электоральную базу и активно работающие местные отделения. Тем более ранее, в 2016 году, Компартия Башкирии получила один из лучших результатов среди региональных отделений по итогам выборов в Государственную думу с результатом в 18,45% голосов избирателей, снова проведя в российский парламент Александра Ющенко, являющегося руководителем пресс-службы коммунистов и пресс-секретарем Геннадия Зюганова. С другой стороны, смерть руководителя фракции КПРФ в Госсобрании Рифгата Гарданова, обладающего высоким авторитетом в региональных элитах, и значительное ухудшение взаимоотношений Рескома партии с региональными властями могут негативно повлиять на позиции КПРФ в республике. Недавнее переизбрание на пост главы башкирских коммунистов Юнира Кутлугужина и длительная несменяемость руководящего состава также «подогревает» внутрипартийный конфликт и сдерживает рост сторонников партии.

При оценке потенциала партийных структур в Башкирии в предстоящий выборный период на передний план снова выходят парламентские старожилы. Фото bashkortostan.er.ru

55% явки — верхняя планка

3) ЛДПР делает ставку на молодежный электорат и преимущественно городских жителей, ведя информационную работу в основном в крупных муниципалитетах. Умеренная оппозиционная риторика и систематическая организация ярких, креативных мероприятий отличает ЛДПР от других политических организаций. Вместе с тем концентрация усилий либерал-демократов на крупных населенных пунктах и городах и недостаточное информационное сопровождение ограничивает потенциал регионального отделения. В будущем созыве регионального парламента сторонники Владимира Жириновского вполне возможно сохранят два-три депутатских мандата.

4) «Справедливая Россия» при новом руководителе в Башкирии Юрии Игнатьеве демонстрирует повышенную активность республиканских «эсеров». Реализация молодежных акций (конкурс «Молодежь в политику» и т. д.), выстраивание конструктивного диалога с республиканскими властями после ухода из руководства регионального отделения радикальных оппозиционеров (Рамиль Хисаметдинов и Константин Шагимуратов) и проведение партийных мероприятий в большинстве муниципальных образований региона повышают шансы на продвижение через одномандатные округа как минимум одного кандидата в депутаты.

5) «Патриоты России» активизировали свою работу уже с начала этапа президентских выборов, в которых они организовали ряд мероприятий в поддержку Владимира Путина и объединение под своей эгидой разрозненных местных отделений различных патриотических партий и ряда общественных организаций. Основным драйвером партийного строительства «Патриотов России» является действующий депутат Госсобрания, руководитель регионального исполкома партии Загир Хакимов и крупный бизнесмен, депутат Горсовета Уфы Артур Хазигалеев, стремящиеся пройти в новый созыв парламента Башкирии. Лоялистская позиция к федеральным и республиканским властям и определенные материальные ресурсы могут позволить последним получить заветные депутатские мандаты, нарастив их число с одного до двух.

6) «Зеленые», несмотря на невысокие электоральные позиции в стране, имеют в своем активе известного депутата Госсобрания Руфину Шагапову, возглавляющую региональное отделение экологической партии. «Зеленые» реализуют в Башкирии многочисленные экологические акции и общественные мероприятия (международный фестиваль «Зеленая планета», совместно с ОНФ проводят общественный контроль работы полигонов ТКО, экологические митинги и субботники и т. д.). Недавние массовые мероприятия в защиту башкирских гор-шиханов, инициированные рядом общественников и партией «Зеленых», также прибавили политических очков и симпатий электората Руфине Шагаповой, которая через одномандатный округ, вероятнее всего, снова окажется в стенах Госсобрания. Вместе с тем узнаваемость «Зеленых» в Башкирии пока ограничивается фигурой их лидера, а актив партии представлен только в Уфе и некоторых крупных городах республики, без открытия местных отделений в муниципальных районах.





Явка до 55% в день голосования, вероятно, будет верхней планкой для этого уровня выборов. Фото bashkortostan.er.ru



Электоральная активность в Башкирии на предстоящих сентябрьских выборах может составлять от 50 до 55 процентов. Такие возможные показатели основываются как на электоральной истории прошлых региональных выборов 2013 года, когда явка избирателей насчитывала 53,35%, так и на результатах социологического опроса АПЭК в Башкирии (проведенного среди 1500 респондентов в мае 2017 года), согласно которому большинство опрошенных (52%) были готовы участвовать в выборах, 19% еще не решили, 10% затруднились ответить и 19% сказали, что не пойдут на выборы.

В целом региональные выборы традиционно уступают федеральным по интересу избирателей, соответственно, явка до 55% в день голосования, вероятно, будет верхней планкой для этого уровня выборов.